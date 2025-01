Lopinionista.it - Il fascino e la magia del bianco e nero nell’Iperrealismo di Angeles Ollarburo, scoprendo l’intensità dei dettagli

In un’epoca in cui ogni cosa è sottoposta all’esame attento e acuto dell’aderenza all’esatta riproduzione della realtà con tutti i suoi punti di forza, mostrando la spasmodica ricerca di un perfezione che se non effettiva va assolutamente migliorata e abbellita fin quasi a renderla innaturale, vi sono artisti che vanno invece controcorrente e così pur mantenendo uno stile fortemente legato alla figurazione e alla fedeltà a tutto ciò che lo sguardo vede, riescono a darne una versione originale, persino nostalgica perché lasciano trasparire un romanticismo osservativo e interpretativo in cui tutto può avere un aspetto differente, più intimista, più concentrato sull’atmosfera che non sulla esatta raffigurazione di ogni sfumatura cromatica. La protagonista di oggi sceglie in modo originale di raccontare il suo punto di vista sull’umanità contemporanea, costituita da personaggi intensi e presi dai loro pensieri, attraverso l’utilizzo di una scala di grigi che non può non ricondurre alla grande fotografia d’artista del secolo scorso.