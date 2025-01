Iltempo.it - Il 2024 è stato l'anno più caldo di sempre. Il rapporto di Copernicus

Ill'piùmai registrato a livello globale ed il primo a superare il limite di 1,5°C sopra il livello preindustriale. È quanto fa sapere il Servizio per il Cambiamento Climatico diClimate Change Service - C3S), nelannuale Global Climate Highlights. Il C3S è implementato per conto della Commissione europea dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio (Ecmwf). Per Carlo Buontempo, direttore delClimate Change Service, «tutti i dati sulla temperatura globale prodotti a livello internazionale mostrano che ill'piùdall'inizio delle registrazioni nel 1850. L'umanità è responsabile del proprio destino, ma il modo in cui rispondiamo alla sfida climatica deve basarsi sull'evidenza.