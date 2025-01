Giannini editore | inizio anno con tre uscite Paolo Siani Vincenzo D Esposito e un saggio scritto da autori meridionalisti

Leggi su Ildenaro.it

Inizia l’con tre interessanti novità per la, che da questo mese porterà in tutte le librerie italiane: “Cyberbullismo” di, “Vaccinologia innata” del medicoD.e il“Piagnoni?”da varie curato da Cesare Correnti e Italo Iozzolino.CyberbullismoIl bullismo e la sua versione cyber nel nostro paese sono piuttosto diffusi e rappresentano ormai una vera emergenza. Secondo il Report OMS Europa del marzo 2024 il 15% degli adolescenti ha subìto atti di cyberbullismo. Un aumento rispetto al 2018, dal 12% al 15% per i ragazzi, dal 13% al 16% per le ragazze. Ed è probabile si tratti di una sottostima. La rete oggi ha profondamente mutato il tradizionale bullismo, amplificandone la portata,sia nel tempo che nello spazio,con gravi conseguenze anche sulla salute.