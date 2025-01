Gamberorosso.it - Dal calcio alla cucina fino alle stelle Michelin: la rocambolesca vita dello chef Davide Oldani

Cornaredo è un comune con poco più di 20mila abitanti.a 20 anni fa circa, forse nessuno in Italia sapeva dell’esistenza di questo paese in provincia di Milanoa quando a rendere lustro non è stato un certo, 36enne (all’epoca), che porta l’altadove l’altanon si sapeva nemmeno che forma avesse. Era il 2003 e loapriva il suo primo ristorante, il D’O che cresceva in innovazione, clientela, perfezione dellavelocità della luce tanto da ottenere già un anno dopo la prima stella, confermando la seconda nel 2020 e ottenendo anche la stella verde.Le origini di: prima dellaviene da una famiglia umile: il padre Bruno era operaio tessile e la madre Luigia era titolare di un negozio di tessuti. E fu lei il suo primo esempio che loseguì in, come racconta in un’intervista al Corriere della Sera: «Prima di giocare a pallone dovevo aiutare mamma a fare gnocchi e ravioli.