Unlimitednews.it - Da Enea e Nato tecnologie innovative contro minacce chimiche e nucleari

ROMA (ITALPRESS) – Rilevare, biologiche, radiologiche e(CBRN) da remoto e in tempo reale grazie a sensori quantistici di nuova generazione che permettono misurazioni più precise, affidabili e basate su un minor numero di risorse rispetto ai sensori tradizionali. Sono alcuni dei risultati del progetto HADES, coordidae finanziato dal programma “Science for Peace and Security” (SPS) dellacui hanno partecipato laDefense College Foundation, le Università degli Studi di Roma Tre e di Ginevra e le aziende Nucleco e Inov8 System.In particolare,ha sviluppato uno spettrometro quantistico, cioè un dispositivo innovativo in grado di localizzare, caratterizzare ed effettuare misurazioni su fotoni che non hanno mai interagito con il target, identificando le proprietà di varie potenzialinell’infrarosso, tra cui liquidi e gas nocivi.