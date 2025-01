Amica.it - Cosa è successo nella quinta puntata di "MasterChef" Italia? Intanto, Davide Oldani ha spiegato il Raviolo aperto di Marchesi, poi...

Quandoscoperchia la cloche, negli occhi degli aspiranti chef diappare una scintilla: c’è un’interpretazione del, uno dei piatti più noti del Maestro Gualtiero. Guardare per credere la clip qui sopra, dove, uno degli allievi più conosciuti – e premiati – di, ha il compito di spiegare la storia di questo piatto e mostrarne la preparazione ai concorrenti.Una serata per celebrare Gualtierocone Andrea BertonAe alla sua genialità, infatti, era dedicato lo Skill Test degli episodi del talent culinario di Sky trasmessi in prima tv ieri, ma sempre disponibili on demand. Il padre fondatore della moderna cucinana, nonché lo chefno più noto al mondo, è stato omaggiato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli con un viaggio tra i piatti che hanno scritto pagine di storia della cucina.