Cultweb.it - What Women Want – Quello che le donne vogliono, come finisce la rom-com del 2000 con protagonista Mel Gibson

Leggi su Cultweb.it

che letermina con la perdita delle capacità telepatiche di Nick Marshall, dopo che questi è stato colpito da un fulmine. Incontrandosi successivamente con Darcy, l’uomo le confessa quanto gli è accaduto, e dichiarando di essere pronto ad iniziare la loro storia d’amore.Fin da quando sua madre lavoravaballerina a Las Vegas, Nick Marshall (Mel) ha sempre avuto una grande passione per le, diventando da adulto un grande seduttore. Un giorno, presso lo studio pubblicitario in cui lavora, conosce la nuova direttrice creativa – nonché convinta femminista – Darcy McGuire (Helen Hunt). Per poter assecondare la nuova politica aziendale, l’uomo inizia a depilarsi e a indossare calze di nylon. Ma quando, dopo un’incidente domestico, scopre di aver ricevuto il potere di sentire il pensiero femminile, la sua vita si trasforma.