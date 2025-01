Sala | Confusa e felicissima sto bene

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.22 "Sono, mi devo riabituare, devo riposare, questa notte non ho dormito per l'eccitazione e la gioa. Quella precedente per l'angoscia, sto, sono molto contenta". Così la giornalista Cecilianel podcast con Mario Calabresi su Chora Media. "Non mi è stato spiegato perché io sono finita in una cella di isolamento nel carcere di Evin", ha detto. "L'Iran è il Paese nel quale più volevo tornare". Quando ho visto il cielo "ho pianto di gioia". "Mai pensato che sarei stata liberata così presto", ha aggiunto