Lettera43.it - Prosegue l’incendio a Los Angeles: cinque morti e 80 mila sfollati

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annullato la visita ufficiale in Italia, prevista dal 9 al 12 gennaio, a causa dei devastanti incendi che stanno colpendo l’area di Los. «Ha deciso di annullare il viaggio per concentrarsi sulla gestione della risposta federale all’emergenza», ha dichiarato Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca. Nonostante gli sforzi di oltre 1.400 vigili del fuoco, il contenimento è ancora nullo. L’acqua scarseggia, e i venti forti impediscono l’uso di aerei e elicotteri per domare le fiamme.Un residente ad Altadena (Getty Images).Ci sono almenovittime e 80persone sfollateGli incendi sono scoppiati martedì sulle colline Pacific Palisades e hanno continuato a espandersi fino a 20 chilometri quadrati, costringendo le autorità a ordinare l’evacuazione anche del quartiere di Hollywood, dove un nuovo rogo, soprannominato Sunset Fire, si è sviluppato nelle vicinanze di Hollywood Boulevard.