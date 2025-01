Lanazione.it - Montevarchi, giovane promessa per il centrocampo: dalla Pianese arriva Papini

Secondo innesto del mercato invernale nella rosa delche nelle scorse settimane ha perso gli attaccanti Rufini, Carcani e Zhupa e l’esterno 2007 Sturli registrando di contro il ritorno di Marco Bontempi. Ieri il club rossoblù ha comunicato in via ufficiale l’arrivo in prestitodelcentrocampista Alessandro(nella foto). Nato il 19 novembre 2005 e originario di Montepulciano il neo aquilotto fu ingaggiatoformazione amiatina nell’agosto 2023 dopo essersi messo in mostra nella Sinalunghese. È considerato un atleta dalle doti tecniche e dinamiche interessanti e nel recente passato ha frequentato anche le rappresentative di categoria. Già a disposizione di Atos Rigucci, domenica prossima il ragazzo potrebbe incrociare di nuovo i colori bianconeri da avversario, nel confronto tra i valdarnesi e il Siena.