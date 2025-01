Iltempo.it - Molestie a Milano, Salvini: "Silenzio surreale". L'ipocrisia sul patriarcato

La Procura diipotizza che le aggressioni fisiche e sessuali denunciate a Capodanno in piazza Duomo siano "collettive" nei confronti di donne, la cosiddetta "taharrush gamea" nota nel mondo arabo. Vittima una studentessa di Liegi e alcuni suoi amici che hanno trascorso il Capodanno in piazza Duomo, ma non sarebbero i soli. Su questi fatti allarmanti e inquietanti "c'è unda parte della maggioranza dei giornali e delle televisioni. Ci sono discussioni giuste sulquando c'è un delinquente italiano che uccide una ragazza e quando invece ci sono denunce di reati sessuali nel cuore dell'Italia, scompare il", afferma il vicepremier e leader della Lega Matteoa Dritto e Rovescio, nell'intervista che in onda su Rete4, rispondendo a una domanda sulle aggressioni di Capodanno in Piazza Duomo a