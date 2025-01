Mistermovie.it - Mister Movie | Rick and Morty 8 Data di Uscita: Rinnovo Fino alla Stagione 12

Leggi su Mistermovie.it

La serie animata di cultoandcontinuerà a sorprendere i suoi fan: è stato annunciato il12. La notizia è stata rivelata durante il panel del New York Comic Con, sndo entusiasmo tra gli spettatori presenti e la vasta comunità di fan online.Un Futuro Brillante: L’Estensione della Serieclass="wp-block-heading">I produttori esecutivi Dan Harmon e Scott Marder hanno confermato che lo show proseguirà per almeno altre due stagioni oltre la decima, precedentemente annunciata. Questoconsolidaandcome una delle serie animate più longeve e amate del panorama televisivo contemporaneo. L’ottava, attesa per il 2025, promette di mantenere alta la qualità che ha reso lo show un fenomeno globale.Un’Anteprima Esclusiva della8class="wp-block-heading">Durante il panel, i fan hanno potuto assistere a un’anteprima di un episodio della8, offrendo un assaggio delle nuove avventure del duo.