Tvplay.it - Milan, avanti tutta per Rashford: la cessione avvicina il colpo

Leggi su Tvplay.it

Ilcontinua a cullare il sogno di ingaggiare, scivolato ai margini nello United. I rossoneri preparano una.Non vuole porsi limiti il, in campo e sul mercato. Dopo la conquista in Supercoppa Italiana i rossoneri hanno infatti ricominciato a guardare con ottimismo al futuro fissando due nuovi, ambiziosi, obiettivi: il primo consisterà nel risalire quanto prima in classifica e rientrare così nella lotta per un posto in Champions League in attesa, magari, di un passo falso da parte delle capoliste Atalanta e Napoli. Il club, al tempo stesso, sta continuando a cullare il sogno di ingaggiare Marcus, ritenuto l’elemento ideale per potenziare ancora di più il reparto offensivo di Sergio Conceicao.per: lail– TvPlay.