Oasport.it - Mikaela Shiffrin torna sugli sci: allenamento pimpante, “è stato divertente”. Quando il ritorno in gara?

ha fatto il propriosulla neve. La fuoriclasse statunitense ha rimesso gli sci ai piedi e si è impegnata in una sessione di, cimentandosi in tre “discese” e postando sul suo profilo Instagram il video che riprende alcuni momenti della sua mattinata e ha poi commentato: “Un testsci positivo. Abbiamo fatto tre discese, niente di pazzesco ma ècosì“.La 29enne ha dunque rispettato i tempi che aveva fornito sette giorni fa,aveva mostrato un suo test in palestra e aveva dichiarato: “Sto facendo progressi. La prossima fase di recupero consiste nel ritrovare tutta la mia forza, lavorando entro i limiti per i miei addominali. Ci sono ancora molte ore di palestra e di riabilitazione, ma ne sto venendo fuori e ne sono molto felice.