Lanazione.it - Maria, condottiera del "Biscione". In tv alla conquista dello share. Così Bertozzi celebra la De Filippi

Una, con spada e armatura, al Carnevale di Viareggio. Un’eroina capace di risollevare le sorti non di un popolo, ma di una casa televisiva. Un personaggio unico nel suo genere, perché non semplice volto televisivo, ma rivoluzionario creatore di format televisivi e di nuovi personaggi. Lei èDe, la protagonista de ‘La grande’ il carro di Luca. Luca, qual è il significato della costruzione? "Punto su una satira contemporanea.Deè, credo, una vera. Con le sue idee ha rivoluzionato il modo di fare televisione ed è una professionista a tutto tondo, perché non si limita a starsene sul piedistallo ma anzi non ha paura di lottare per lo, vincendo sempre o quasi". Una Giovanna d’Arco? "Io la immaginotesta del popolo del, simbolo di Mediaset".