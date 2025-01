Ilrestodelcarlino.it - "La nuova tassa sui rifiuti non prevede premialità"

Per l’opposizione di centrodestra laè come la calza della Befana: ai bambini cattivi solo carbone e nessun vantaggio per i cittadini. Il consiglio comunale ha deliberato con il solo voto della maggioranza ’Cittadini per Gambettola’ (centrosinistra), sindaco Eugenio Battistini, lasuigià in vigore quest’anno. L’opposizione di Uniti per Gambettola (centrodestra) ha votato contro. A spiegarne il motivo è il consigliere Emiliano Paesani: "La nostra idea sulla tariffazione puntuale non è cambiata nel tempo. Essa dovevare uno sconto per chi è virtuoso ed un aggravio per chi non si impegna a differenziare. Questo significa adottare una tariffazione puntuale, non altro. Laformulazioneinvece una riduzione significativa del numero dei conferimenti dell’indifferenziato che diminuirà in base al numero delle persone residenti ed ai metri quadri nell’abitazione, ed allo stesso tempo nonuno sconto per chi è virtuoso".