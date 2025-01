Panorama.it - La lunga scia di morte negli ospedali siciliani

Era arrivato a Stromboli dall’Australia. Paolo Carnibella aveva 82 anni, godeva di ottima salute e si era concesso una vacanza in Sicilia, sua terra d’origine. Il primo di settembre subisce un infarto: viene trasferito in elisoccorso all’ospedale Papardo di Messina, e lì operato per l’applicazione di uno stent. L’operazione va benissimo, e così il decorso post-operatorio. Ma dopo qualche giorno Carnibella all’improvviso peggiora e muore, stroncato da uno shock settico, un’infezione probabilmente contratta in sala operatoria.Il 2 ottobre nello stesso ospedale muore anche Donatella Canfora, di soli 60 anni: ha subito qualche giorno prima un intervento per un bypass aorto-coronarico, ha un decorsoero “brillante”, a quanto dicono i medici; è pronta per essere dimessa quando sopraggiunge un’infezione che la conduce in poche ore al decesso.