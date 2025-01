Tpi.it - Iran: muore in carcere un cittadino svizzero accusato di spionaggio. Teheran: “Si è suicidato”

Undie detenuto in una prigione di Semnan, a un centinaio di chilometri dalla capitale, nell’est dell’, è morto questa mattina in. La notizia è stata annunciata dal giudice capo della provincia di Semnan, Mohammad Sadegh Akbari, citato dall’organo di informazione della magistraturaiana Mizan Online, secondo cui la vittima, di cui non sono state fornite le generalità, si sarebbe suicidata in cella.“Questa mattina unsi èneldi Semnan”, ha detto il giudice, secondo cui il detenuto è stato “arrestato dalle agenzie di sicurezza pere il suo caso è ancora sotto inchiesta”. La vittima, secondo l’organo di informazione della magistraturaiana, era detenuta insieme ad un’altra persona, a cui “questa mattina ha chiesto di andare a prendere del cibo alla mensa della prigione”.