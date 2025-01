Lanazione.it - Il video che fa impazzire la Rete: Chiara, la diva che snobba Courmayeur e irride la trap

Firenze, 9 gennaio 2025 – C’è unche in questi giorni post vacanze natalizie sta facendoii toscani e tutta Italia. E’ il contenuto creato daProfeti, comica, social media manager, autrice di diverse clip autoironiche e taglienti sui social network. Aveva già ottenuto un discreto successo con altri contenuti. Ma il suo mostrarsi “vera”,ndo le piste da sci die preferendo le discese in bob all’Abetone è un piccolo capolavoro di autoironia. Unche mostra come i social network possano essere terreno di lavori di grande intelligenza nella loro capacità di far sorridere. E’ una sorta di piccolomusicale, in stileappunto, in cuiProfeti esalta il bob. Certamente un mezzo più goffo per solcare le piste rispetto agli sci.