Il peggio dell’esordio di Raw su Netflix

Doveva essere un evento e quello è stato. Atteso come un premium live event, il wrestling è finalmente sbarcato supresentandoti in una veste aggiornata. Ci sono state diverse cose che mi sono piaciute a partire dal buonissimo promo di Cena, ma nell’editoriale odierno prenderò in considerazione ciò che meno ho gradito, perché secondo me sono stati fatti degli errori piuttosto gravi.Partiamo dall’inizio, ovviamente. In generale apprezzo come Triple H stia gestendo gli show, ma c’è qualcosa in cui pecca spesso: l’autoreferenzialità. Capita sovente che si mostri sotto i riflettori per prendere applausi e anche sta volta non ha mancato l’occasione. Inoltre non ho apprezzato affatto l’utilizzo di termini come face, heel, work, shoot. Non siamo negli Ottanta in cui prendiamo per vero al 100% il wrestling, ma almeno sotto i riflettori si mantenga la cosiddetta keyfabe.