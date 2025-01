Ilrestodelcarlino.it - I profughi morti in mare raccontati a teatro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Stasera alle 21 alBoiardo di Scandiano prosegue la stagione di spettacoli con "Naufraghi senza volto", una lettura teatrale di Renato Sarti, protagonista sul palco con Laura Curino, traendo spunto dal testo di Cristina Cattaneo, nota antropologa, medico legale e autrice di "Naufraghi senza volto", libro vincitore di diversi premi fra i quali il Premio Galileo 2019 e tradotto in numerose lingue, tra cui in giapponese. La Cattaneo ha coordinato gli accertamenti medico legali in importanti casi giudiziari, tra i quali l’omicidio di Saman Abbas, il cui corpo è stato rinvenuto nelle campagne di Novellara. Lo spettacolo propone in scena video e immagini di Mattia Colombo, Jacopo Loiodice, Valentina Cicogna, con le musiche di Carlo Boccadoro, per una produzione deldella Cooperativa.