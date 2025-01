Liberoquotidiano.it - **Governo: opposizioni bocciano Meloni, tanto Musk e niente su problemi italiani**

Roma, 9 gen. (Adnkronos) -su bollette, sanità, salari. Per lenelle 2 ore e passa di conferenza stampa di Giorgiac'è un grande assente: ireali degli italiani. "Evidentemente era troppo impegnata nella difesa d'ufficio e nell'interpretazione autentica del pensiero di Trump e'', rimarca Elly Schlein. Certo, le domande sul presidente eletto e il patron di Tesla sono state diverse ma, come sottolinea Giuseppe Conte, quando le è stato chiesto ad esempio dei rincari delle bollette la premier "ha potuto fare quel che le riesce meglio: deviare l'attenzione, non affrontare ie non dare soluzioni".E ancora Schlein: "Non una parola sulle infinite liste di attesa nella sanità pubblica, sulle bollette insostenibili per le famiglie e le imprese, sulle pensioni che volevano portare a mille euro e invece aumentano di 1,80 euro, sul salario minimo negato a 4 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri, sulle accise che aveva promesso di abolire e sulla paralisi dei trasporti pubblici che fanno partire l'Italia con un'ora di ritardo tutti i giorni".