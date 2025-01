Tuttivip.it - “Dopo Jessica se ne va pure lei”. Grande Fratello, la scoperta da colpo di scena: che terremoto

Iltorna in onda lunedì 13 gennaio in prima serata su Canale 5 con una puntata che promette colpi di. Al centro dell’attenzione c’è il televoto, che questa volta porterà all’eliminazione definitiva di uno dei concorrenti in nomination.In questa tornata, il televoto coinvolge cinque concorrenti: Helena, Ilaria, Shaila, Luca e Tommaso. Le prime due sono finite al televoto per effetto di provvedimenti disciplinari presi dagli autori del programma, conseguenza di comportamenti inappropriati durante la settimana. Gli altri tre, invece, sono stati i più nominati dagli altri coinquilini della casa. La decisione, questa volta, sarà affidata al pubblico, che dovrà scegliere non chi salvare, ma chi eliminare definitivamente dal gioco.Secondo un sondaggio web pubblicato su “Forum Free”, Shaila Gatta è la candidata principale per abbandonare il reality.