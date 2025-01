Lettera43.it - Consigliera di FdI contro Schlein: «Anche nuda non la violenta nessuno», il Pd chiede scuse

Stefania Bruschi,comunale di Fratelli d’Italia a San Donato Milanese, è finita al centro di critiche per un commento violento e sessista rivolto alla segretaria del Pd Elly. Rispondendo a un post del capogruppo Guido Massera, che criticavae il sindaco Beppe per non aver parlato dei disordini avvenuti in piazza Duomo a Capodanno, dove una studentessa belga ha raccontato di essere stata aggredita, Bruschi ha scritto: «Perché leinon la. Anzi sarebbe contenta di vedere un volatile o una passerotta».Stefania Bruschi,comunale di San Donato Milanese ed esponente di Fratelli d’Italia. pic.twitter.com/8PTZgjbHaY— Alekos Prete (@AlekosPrete) January 9, 2025Il Pd: «Un attacco sessista e vergognoso»Il commento, successivamente rimosso, è stato immediatamente denunciato dal Partito democratico, che ha chiesto una presa di posizione netta da parte di Fratelli d’Italia.