Come cambierebbero le elezioni americane se gli Usa annettessero il Canada? La simulazione di Politico

Nelle ultime settimane, Donald Trump è tornato più volte sull’ipotesi di rendere ilil 51esimo stato americano. Con ogni probabilità, non si tratta di nient’altro che di una semplice provocazione. Ma cosa succederebbe se il Paese guidato (ancora per poco) da Justin Trudeau venisse annesso agli Stati Uniti? Se lo è chiesto la redazione americana di, che ha provato a mettere in fila qualche numero per capirecambierebbe la politica a stelle e strisce. Lo scenario più probabile, si legge nell’articolo, è che l’annessione delfarebbe perdere parecchi voti a Trump e, più in generale, al Partito Repubblicano. Le ultimeUsa, se avessero votato anche i CanadesiSe i Canadesi avessero potuto esprimere una preferenza tra Kamala Harris e Donald Trump alle ultime presidenziali, spiega, la stragrande maggioranza dei voti sarebbe andata alla candidata democratica.