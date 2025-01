Ilgiorno.it - Città metropolitana e Comuni, 32 posti in palio

Leggi su Ilgiorno.it

Ladi Milano assume e mette in32, grazie ai nuovi bandi per lavorare nell’ente di area vasta o nei suoi. Le domande devono essere inoltrate entro il 29 gennaio sul portale Inpa. Nello specifico sono banditi un concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi 18, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore amministrativo e contabile per ladi Milano. Tra le altre posizioni aperte, un posto a tempo pieno e indeterminato di operatore esperto tecnico cantoniere da assegnare a una delle case cantoniere deidi Cusago, Liscate e Busto Garolfo. Un altro concorso pubblico, per esami, è per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato di istruttore informatico (Aiuto Ced) per il Comune di Opera. In programma anche un concorso per la copertura di 2, a tempo pieno e indeterminato di funzionario tecnico per idi Arese e Opera.