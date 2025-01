Ilrestodelcarlino.it - ‘Cervia Ti Amo’ chiede a Conte di non essere più capogruppo

Cervia Ti Amo, che nello scorso mandato era rappresentata in consiglio comunale dall’omonima lista civica, ha chiesto al proprio rappresentante, Alain, di rimettere il suo mandato didella lista civica di Massimo Mazzolani e di "effettuare conseguenti valutazioni politiche in consiglio comunale". Nelle scorse elezioni amministrative, prosegue, "abbiamo appoggiato Massimo Mazzolani, esprimendo il consigliere comunale eletto e oraAlain". L’accordo "si poggiava su valori civici imprescindibili, un impegno per Cervia che accoglieva al suo interno diverse anime provenienti da diverse storie politiche, ma con il preciso mandato di concentrare sforzi e risorse sul nostro territorio, senza simboli di partito nella lista civica". Hanno aspettato sei mesi, dice l’associazione, "per esprimere un giudizio sull’operato della lista di opposizione in consiglio e sull’effettiva attività civica di rappresentanza di questi valori e in questo tempo l’unico evento degno di nota, però, riguarda uno dei consiglieri eletti nella lista civica di Mazzolani".