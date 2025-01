Quotidiano.net - Caso Hjorth bendato: Cassazione annulla l’assoluzione del carabiniere Fabio Manganaro

Roma, 9 gennaio 2025 – Appello da rifare neldi, ilaccusato di averl’americano Gabriel Nataledurante il fermo nella caserma di via in Selci a Roma. La quinta sezione penale dellaha infattitodel militare.è stato condannato insieme a Finnegan Lee Elder per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. A presentare ricorso contro la sentenza della Prima corte d’Appello di Roma – pronunciata lo scorso 26 aprile e che considerava che “il fatto non sussiste”, erano stati gli avvocati dell’americano, Francesco Petrelli eAlonzi. Si tratterebbe invece, a loro dire, di una misura di rigore non consentita dalla legge. In primo grado il giudice monocratico aveva, invece, condannato ila due mesi, pena sospesa.