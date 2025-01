Anteprima24.it - Borrelli: “Bus danneggiato a Napoli da lancio di oggetti”

Tempo di lettura: 2 minutiIeri sera in piazza Giambattista Vico, a, “un bus della linea 147 è finito sotto l’attacco di un gruppo di ragazzini che ha lanciato degliin metallo provocando la frantumazione del vetro anteriore lato autista. Non si segnalano feriti, ma c’è stata tanta paura per il conducente e per i passeggeri, costretti a scendere dall’autobus ed a proseguire con mezzi di fortuna”. Lo fa sapere il deputato di Avs Francesco Emilio.“E’ ennesimo atto vandalico nei confronti di un mezzo pubblico – aggiunge il parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra – soprattutto è l’ennesimo raid compiuto dalle baby-gang che non hanno alcuna intenzione di fare un passo indietro e di lasciare in pace la città sulla quale da anni hanno messo le loro mani. Il fenomeno da tempo non è più sotto controllo ma anzi sembra, purtroppo, che si faccia affidamento sulle preghiere affinché non avvenga l’ennesima tragedia.