Universalmovies.it - 28 Anni Dopo | Il film sulla copertina di Empire Magazine

Leggi su Universalmovies.it

28è ilprotagonista della nuovadella rivista.La celebre rivista di cinema ha svelato quest’oggi la “doppia” dedicata all’attesissimo horror movie 28(28 Years Later in originale). La, oltre ad essere accompagnata con inserti pieni di interessanti dichiarazioni dei protagonisti, fuga l’ultimo dubbio (se mai ce ne fosse ancora bisogno) sull’identità misteriosa dello zombie che appare in una particolare sequenza del trailer ufficiale (eh si, non è Cillian Murphy).Questo primo capitolo sarà il primo di una trilogia ideata da Danny Boyle ed Alex Garland, il cui secondo capitolo è stato annunciato con il titolo ufficiale “The Bone Temple“.28Le Cover diTeasing the evolution of the rage virus, introducing new characters, delving into Cillian Murphy's involvement, and much more.