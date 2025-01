Thesocialpost.it - 19enne muore nello schianto atroce: comunità sotto shock

Un drammatico incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la strada Vicinale Vecchia, nei pressi del cimitero di Talsano, portando alla tragica morte di un ragazzo di soli 19 anni.La dinamica dell’incidenteIl giovane era alla guida di un’auto quando, per ragioni ancora da accertare, si è scontrato violentemente con un furgone che procedeva nella direzione opposta. L’impatto è stato fatale per il, che ha perso la vita sul colpo, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi.Il conducente del furgone, invece, è stato trasportato in ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni, anche se rimaneosservazione medica.Indagini in corsoSul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dello scontro.