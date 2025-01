Quotidiano.net - Zuckerberg sulla scia di Musk: Meta abolisce il fact checking. The Donald esulta: ha fatto bene

Roma, 8 gennaio 2025 – Cambiare idea è lecito e in alcuni casi è anche indice di maturità, ma le nuove mosse di, annunciate in modo eclatante dal ceo Mark, rappresentano una vera e propria giravolta camaleontica rispetto alla politica di moderazione dei contenuti che la sua azienda ha seguito per anni. In un video pubblicato su Facebook e Instagram,ha rivelato cherimuoverà le restrizionilibertà di parola nelle sue piattaforme e abolirà il programma di, sostituendolo con un sistema di “Community Notes”, simile a quello introdotto da Elonsu X (ex Twitter). La dichiarazione segna un punto di svolta non solo per, ma per l’intero ecosistema digitale, con implicazioni che vanno ben oltre le scelte aziendali, riflettendo un allineamento politico e culturale che ha scosso gli osservatori e che non può non preoccupare la comunità della Rete.