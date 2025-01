Ilfattoquotidiano.it - Video porno nel telefono dell’uomo che ha tentato di sequestrare una bimba di 5 anni a Bari

Ci sono numerosigrafici nel cellulare del 35enne arrestato dai carabinieri acon l’accusa disequestro di una bambina di cinque. Il particolare emerge dall’ordinanza di custodia cautelare con cui la giudice per le indagini preliminari, Gabriella Pede, ha disposto il carcere per l’indagato. Secondo l’accusa, lo scorso 2 gennaio l’uomo, dopo essere sceso da una bici, ha afferrato laper il braccio tentando di portarla via a sua madre, mentre stavano passeggiando a.Il tentativo di rapimento – Le urla della donna, 28, e dellahanno attirato l’attenzione di altre persone e di una pattuglia dei carabinieri, che lo ha bloccato mentre cercava di fuggire. Lanon ha riportato conseguenze fisiche. I militari dell’Arma hanno ascoltato anche tre testimoni che hanno confermato il racconto della donna.