Vent’anni dalla strage di Crevalcore Cerimonia in ricordo delle vittime | La sicurezza sia una vera priorità

di Pier Luigi Trombetta "Le lezioni della vita. A volte così severe, devono servire perché non si ripetano più. Serve prevenzione". Sono parole del cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente Cei, che ieri mattina era aper la commemorazione della tragedia ferroviaria della frazione della Bolognina, di cui ieri è ricorso il ventennale. Il 7 gennaio 2005, in una mattina di nebbia fitta, lungo un binario unico, si scontrarono due treni, un merci ed un passeggeri, e 17 persone persero la vita, tra cui diversi modenesi, 80 furono i feriti. Il fatto nuovo è che, in occasione del ventennale, l’amministrazione comunale ha ideato e realizzato un nuovo cippo commemorativo, chiamato ‘Memoriale’, visibile lungo la Ciclovia del sole, esattamente all’altezza del punto in cui avvenne lo scontro tra i treni.