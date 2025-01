Una fine atroce La famosa muore durante un pranzo di famiglia | 27 anni mamma di due bimbe

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un’influencer molto seguita sui social media è morta all’età di 27. La triste notizia è stata confermata dalla sorella, che nelsettimana ha condiviso su Instagram un commovente omaggio: “Ti amo sorella e ti amerò sempre”, ha scritto Katyan nella sua Instagram Story, secondo Daily Mail . “Ringrazio Dio per avermi dato una sorella come te con il tuo grande cuore. Riposa in pace sorella mia”.Laha spiegato che la giovane madre di due figli è deceduta a causa di un soffocamentouna cena, nonostante i tentativi immediati di soccorso medico. Trasferitasi negli Stati Uniti dalla Repubblica Dominicana a 14, era molto attiva su Instagram, dove aveva un seguito di oltre 6,7 milioni di persone, condividendo contenuti che promuovevano l’accettazione e l’amore per sé stessi.