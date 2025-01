Ultimouomo.com - Un punto sul Milan

Leggi su Ultimouomo.com

Ilaveva chiuso il 2024 nel modo mentalmente e tatticamente più sconsolante per una squadra di calcio. Aveva difeso un risultato di vantaggio in maniera assai rivedibile: lasciando Paulo Dybala libero di calciare al volo in piena area di rigore. La spiacevole circostanza aveva innescato il solito sterile scaricabarile di recriminazioni: colpa di Terracciano che l'ha mollato, anzi colpa di Theo Hernandez che non ha stretto abbastanza, anzi colpa di Thiaw troppo tenero nel contrasto precedente con Dovbyk. Una compagnia teatrale che portava "Assassinio sull'Orient Express" (scusate lo spoiler) in giro per gli stadi di tutta Italia: responsabilità diffuse e soffuse, nessun villain davvero conclamato ma un senso di serpeggiante scollamento dilagato in tutte le intercapedini della squadra, da capitan Calabria a un Morata giù di tono ormai da due mesi, passando per il teen-ager Camarda agitato quasi per superstizione come uno straccio sacro in una processione religiosa.