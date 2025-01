Tvplay.it - Ultimi giorni al Milan, saluterà i tifosi a San Siro

Leggi su Tvplay.it

Dopo il trionfo in Supercoppa Italiana, ilè pronto ad affrontare la sessione invernale di calciomercato nella quale potrebbero esserci due addii anticipatiC’è grande entusiasmo – e non potrebbe essere altrimenti – aello e tra irossoneri per il memorabile trionfo in Supercoppa Italiana contro l’Inter. E’ cambiato tutto in una settimana per ilche, dalla delusione per il pari con la Roma e l’esonero di Fonseca, si è ritrovato con un nuovo allenatore e il 50° trofeo vinto nella storia del club.ala Sanlive.it (Foto LaPresse)Ci ha messo pochiSergio Conceicao a conquistarsi la fiducia dei giocatori, specie di quelli (Hernandez e Leao) in grande difficoltà con Fonseca. L’allenatore portoghese dovrà contare su di loro per risalire in classifica in campionato e avvicinare la zona Champions a partire dalla sfida di sabato prossimo contro il Cagliari nella quale sarà in campo un altro calciatore che ha trovato poco spazio nella precedente gestione.