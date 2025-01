Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 08-01-2025 ore 10:10

dailynews radiogiornale Buongiorno è bello hai trovati all’ascolto dalla redazione Trump senza freni 13 giorni dall’insediamento bis alla Casa Bianca in una conferenza stampa mar-a-lago il presidente eletto degli Stati Uniti Non escludo l’uso della forza militare per un eventuale riconquista del Canale di Panama e l’annessione della Groenlandia minaccia adatti alla Danimarca e l’uso della forza economica contro il Canada mentre annuncia l’intenzione di cambiare il nome al golfo del Messico lo chiameremo Sudamerica Che bel nome quanta nato il Tycoon conferma per la prima volta la notizia secondo cui chiederà gli alleati della nato il 5% del PIL invece del 2% attuale non fare un passo indietro la replica del governo di ottava bocciata intanto la richiesta del Tycoon per il rinvio della sentenza Stormy Daniels la decisione della Corte d’Appello New yorker è stata fissata per il 10 gennaio sia me che lambiscono edifici e Ville colonne di fumo nero strade intasate da macchine abbandonati ed autisti e passeggiare in fuga tracce nere e Viola raffiche di vento sono le immagini condivise da chi vive a Pacific palisades un’aria molto ricca che si affaccia sull’oceano ovest di Los Angeles e che da ore e a volte dalle fiamme la città ha dichiarato lo stato di emergenza oltre 30mila persone sotto ordine di evacuazione e 13000 edifici sotto minaccia il rogo è scoppiato intorno alle 10:30 alle 19 in Italia sulle colline che si buttano a picco sul mare e meno di 6 ore dopo aveva già di durato più di 500 ettari Alimentando alimentato dalla secchezza del terreno ed aventi pericolosi e distruttivi che in queste ore battono la California meridionale è morto a 96 anni già le penne discusso creatore del fronte Nazionale patriarca estrema destra francese provocatore in politica con posizioni negazioniste antisemite era il padre di Marina l’attuale capo del raduno nazionale è probabile candidata all’eliseo anche le prossime elezioni presidenziali proprio la rottura con la figlia ha segnato gli ultimi anni della sua vita tante le faide interne alla Dynasty familiare è stato alzato ed escluso da partito da Marina e la nipote Marion ha rinunciato al cognome ha giocato un ruolo nella vita pubblica della Francia che ora sarà sottoposto al giudizio della storia l’epitaffio del commento al dell’eliseo l’arresto di Cecilia sala non è una ritorsione dell’Iran per l’arresto di mohamad abedin mia Faba di l’ingegnere iraniano in carcere Opera dopo l’arresto su Ma tu hai messo degli USA perché ritenuto l’uomo dei droni di Teheran lo ha fermato la portavoce del governo di Teheran secondo cui il resto di Sala non è correlato ad alcuna altra questione Spero che il suo Pro venga risolto aggiunto intanto Al momento e fino all’udienza del 15 gennaio la Procura Generale di Milano fa sapere che manterrà il parere negativo dell’istanza della difesa di domiciliari per giovedì il primo CDM delattesa a breve la nomina del nuovo direttore del dis dopo le dimissioni di Elisabetta Belloni che scatteranno dal 15 gennaio tragedia nel quartiere di Sampierdarena Genova due sorelle di 32 e 36 anni si sono buttate una dopo l’altra da una finestra del palazzo Dove abitavano l’ipotesi più accreditata è che abbiano tentato di togliersi la vita Una è morta sul colpo l’altra è gravissima in ospedale in casa i quattro figli della vittima la sorella più giovane che ieri aveva l’ultimo messaggio quasi una premonizione Dio ti aspetto dietro la tragedia ci sarebbe l’affidamento dei bambini per cui era stata fissata una delleudienze venerdì ed è tutto dalla Vi auguriamo un buon proseguimento In collaborazione con Agenzia Italia Stampa