Sono solo cassanate

Rafa Leao? "Un calciatore da 0-0". Il post arriva subito dopo il derby di Supercoppa tra Inter e Milan e a scriverlo è Antonio Cassano. A stretto giro il rossonero risponde con tanti emoji da "pagliaccio". E non è la prima volta. Tra i due pare non corra buon sangue ma l’ennesima sparata del ragazzo di Bari vecchia, questa volta, ha poco della guasconata e molto dell’entrata gratuita. Rapido ripasso dei 90’ di derby arabo: Leao entra al 5’ della ripresa, Taremi ha appena firmato il 2-0 e l’Inter sembra poter dilagare. Passano due minuti e il portoghese conquista la punizione che Theo Hernandez trasforma nell’1-2. È ancora Leo a innescare il francese: cross in area, magìa di Pulisic e 2-2. Nel 3-2 è il portoghese a spaccare la difesa nerazzurra con un’incursione letale e a servire l’assist ad Abraham, che mette il sigillo al 3-2 con il più facile dei tap-in.