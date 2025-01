Scuolalink.it - Social Card 2025: guida completa al bonus da 500 euro per le famiglie

Il Governo, attraverso la Legge di Bilancio, ha confermato il rifinanziamento della, nota anche come “Carta Risparmio Spesa”. Questo sostegno economico, del valore di 500, è destinato allecon un ISEE inferiore a 15 mila. L’obiettivo è offrire un aiuto per l’acquisto di beni di prima necessità, carburante e abbonamenti al trasporto pubblico. Ecco come funziona, chi ne beneficia e come ottenerla. Che cos’è lae chi può ottenerla La“Dedicata a te” mira a supportare leeconomicamente svantaggiate, consentendo l’acquisto di beni essenziali. Per accedere al, i nuclei familiari devono soddisfare i seguenti requisiti: ISEE fino a 15 mila; Iscrizione all’Anagrafe comunale. Ogni Comune, sulla base dei dati forniti dall’INPS, individua i nuclei idonei.