Cinquantacinque dollari per raggiungere la vetta del, sulle alture del Golan. Un trekking che potrebbe diventare realtà, ora che Telha inviato i propri soldati a occupare sul versanteno le postazioni abbandonate dai soldati di Bashar Al Assad. Al punto che un’diha già cominciato are i pacchetti. “Immaginate Israele dalla cima dell’, a un’altitudine di 2.814 metri, in un luogo che fino a poco tempo fa era un sogno lontano”, si legge sul sito di Tiyulim Veagadot (in ebraico “Escursioni e leggende”). Per l’l’acquisizione del territorio è già avvenuta: “La prossimavera vi invitiamo a far parte della storia e a salire sulla cima dell’israeliano – ben distinto, si legge, dall'”exno” -, che si apre per laagli escursionisti israeliani”.