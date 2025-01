Tuttivip.it - “Sei un leone, forza”. Paura per Katia e Ascanio, il figlio piccolo in ospedale: cosa succede

Leggi su Tuttivip.it

Pedrotti ePacelli, una delle coppie più amate nate al Grande Fratello nel 2003, hanno vissuto momenti di forte apprensione per la salute del lorominore, Tancredi, di appena dieci anni. Ilè stato ricoverato presso l’di Carpi, lasciando la famiglia in uno stato di grande preoccupazione.Attraverso un video condiviso su Instagram,hanno voluto aggiornare i loro fan sulle condizioni del, evitando di entrare nei dettagli sulle cause che hanno portato al ricovero. “Volevamo fare un ringraziamento a seguito di quello che è successo al nostro”, hanno dichiarato, aggiungendo parole di elogio per lo staff dell’: “Un grazie a tutte le persone che lavorano nell’di Carpi, che ci hanno assistito con affetto, professionalità e quel pizzico di simpatia e ironia che ci voleva”.