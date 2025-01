Ilfattoquotidiano.it - Processo telematico, Nordio da Meloni per parlare del disastro di “App”. Pd, M5s e Avs: “Fallimento imbarazzante, il ministro spieghi”

Ildella Giustizia Carlofinisce sotto accusa per l’esordioso di App, il software sviluppato dal ministero per gestire la digitalizzazione delpenale. Dal 1° gennaio, infatti, il depositoè diventato obbligatorio per un’ampia fascia di documenti, ma l’inadeguatezza tecnica del sistema – già ampiamente denunciata dagli addetti ai lavori – ha costretto i presidenti dei Tribunali di tutta Italia a sospenderne l’uso già al primo giorno di ripresa delle udienze. Così il Guardasigilli ha dovuto riferire diretamente a Giorgia: mercoledì a palazzo Chigi ilha incontrato la premier e le forze di maggioranza “in merito ai problemi legati all’applicativo App Giustizia”, fa sapere l’ufficio stampa. Nel frattempo però l’Associazione nazionale magistrati torna ad affondare, sottolineando lo scarto tra i problemi concreti della giustizia e la riforma sulla separazione delle carriere in discussione nello stesso tempo alla Camera: “Il bilancio del primo giorno dell’App per ilpenaleso”, dice a SkyTg24 la vicepresidente del sindacato delle toghe Alessandra Maddalena.