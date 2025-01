Cultweb.it - Perché il neo presidente americano Donald Trump vuole la Groenlandia?

Laè tornata sotto i riflettori dopo cheha ribadito il suo interesse per l’acquisizione dell’isola, definendola “una necessità assoluta” per la sicurezza e l’economia degli Stati Uniti. Durante una conferenza stampa nelle ultime ore,non ha escluso l’uso di coercizione militare o economica per ottenere il controllo del territorio. Maquesto immenso pezzo di terra ghiacciata è così desiderabile per gli Stati Uniti?Laè la più grande isola del mondo, abitata da circa 56.000 persone, e gode di un’autonomia dalla Danimarca pur rimanendo sotto la sua sfera di influenza. La sua posizione geografica è strategica: si trova tra gli Stati Uniti e l’Europa, con la capitale Nuuk più vicina a New York che a Copenaghen. Il territorio ospita la base spaziale di Pituffik, il più settentrionale avamposto militare, cruciale per la difesa missilistica e la sorveglianza.