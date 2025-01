Ilrestodelcarlino.it - "Natale, un successo". Il bilancio del Comune

Finite le feste, per i territori a vocazione turistica è tempo di bilanci. Ed è positivo quello che ildi Cervia fa del calendario di eventi messo in piedi per quest’anno e appena terminato. "Si sono concluse con grande soddisfazione degli organizzatori gli eventi di ’Illumina il’ – si legge infatti in una nota –, contenitore delle inziative che dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 hanno animato la città. Anche il lungo weekend dell’Epifania ha registrato un grande afflusso di visitatori in tutte le località e il gradimento del pubblico di tutte le età". Ilcita poi gli eventi conclusivi del calendario, tra cui la presenza di Cristina D’Avena sabato 5 gennaio a Milano Marittima come ospite speciale della grande festa che ha chiuso la rassegna: "La cantante e attrice ha richiamato famiglie e persone di tutte le età, che si sono lasciate coinvolgere a cantare i suoi più celebri successi".