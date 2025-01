Secoloditalia.it - Mistero Covid in Canada: il seno di una ragazza di 19 anni è aumentato a dismisura dopo il vaccino

Uno studio scientifico dell’università di Toronto ha svelato un caso molto discusso e misterioso su un effetto collaterale dei vaccini per il. Secondo quanto pubblicato in un report, un caso di unadi 19d’età risulterebbe anomalo e inspiegabile: il suosarebbe infattidi volume in modo pari a quattro volte le dimensioni iniziali,aver ricevuto ilanti-. Gli scienziati dell’Università di Toronto, sulla rivista Plastic & Reconstructive Surgery-Global Open, parlano della giovane paziente come la destinataria di una prima dose delPfizer nel settembre 2022 con dei sintomi strani già inizialmente: il suoaveva iniziato a formicolare e a crescere leggermente, ma le cose sono peggiorate moltissimo nei mesi successivianti, il caso delallacanadese6 mesi, laha chiesto aiuto ai medici perché ilera cresciuto fino a raggiungere dimensioni estreme.