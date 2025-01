La verità di Elisabetta Belloni su Giorgia Meloni e il suo addio al Dis | Non è obbligatorio piacere a tutti

Leggi su Open.online

«Non vado via sbattendo la porta». A dirlo èBellloni, direttrice dimissionaria dal Dis in un’intervista al Corriere della Sera. Nella quale dice che spiegarlo «è l’unico motivo che mi fa rompere il riserbo che mi sono imposta inquesti mesi». Mentre con la premierc’è sempre stato un rapporto segnato dalla stima. E con cui ha condiviso ogni passaggio del proprio percorso di uscita. Iniziato quando ha capito che con il nuovo anno «sarei tornata sulla graticola». Per la girandola di voci sulla possibilità di prendere il posto di Raffaele Fitto al governo. E per il «cattivo rapporto» con il sottosegretario Alfredo Mantovano, titolare della delega ai servizi segreti. Oltre che con il ministro degli Esteri Antonio Tajani.Mantovano e TajaniQuestioni che l’hanno convinta che «gli ultimi mesi di mandato sarebbero stati un vero e proprio stillicidio».