La storia di Pudding, il cane che aspettava la sua famiglia, morta nell'incidente aereo in Corea

Ricordate il cagnolino giapponese Hachiko, che accompagnava il padrone ogni giorno in stazione e lì ne attendeva il rientro, anche dopo la sua morte? La triste vicenda ispirò anche un celebre film con Richard Gere, uscito nel 2009. La, purtroppo, si è ripetuta per; ilha aspettato per giorni il ritorno dei suoi amici umani, morti nel terribile incidenteavvenuto a Muan, indel Sud, lo scorso 29 dicembre. Il suo proprietario, un uomo di 80 anni, era a bordo del volo di ritorno con i parenti da una vacanza in Thailandia, organizzata per celebrare il suo compleanno. Il velivolo della Jeju Air ha tragicamente urtato una barriera di cemento ed è uscito di pista durante l’atterraggio; nello schianto hanno perso la vita centosettantanove persone, tra le quali i nove membri delladell’animale.