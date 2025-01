Sport.quotidiano.net - La Rimadesio senza scampo. A Imola settimo stop in nove gare

È un momento no che si protrae nel tempo quello dellache non entra mai in partita ae colleziona la terza sconfitta di fila (finisce 91-72), la numero sette delle ultimepartite. Una striscia negativa che in sede di bilanci al giro di boa (quella di sabato al PalaRuggi era l’ultima giornata del girone di andata) porta in negativo il record fatto divittorie e dieci sconfitte. Un percorso fin qui sulle montagne russe quello dei bluarancio, in questa fase caratterizzato dagli infortuni di Perez e Chiumenti. Non c’erano in Romagna e probabilmente non ci saranno nemmeno sabato sera in casa contro Vicenza (sicuramente no Perez, speranze ridotte al lumicino per il pivot titolare) per la prima gara del girone di ritorno di una classifica che si è notevolmente compattata nella parte mediana, ma con anche la soglia playout che si è leggermene alzata.