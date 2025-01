Quotidiano.net - La bizzarra tradizione nelle Ande: Natale a suon di pugni e calci. “Così si saldano i torti subiti”

Perù, 8 gennaio 2025 – Una stravagante usanza viene tramandata da anniPeruviane. Durante il giorno diha luogo il festival di combattimento andino noto come Takanakuy. Takanakuy – che significa "colpirsi a vicenda" in quechua, la lingua indigena parlataperuviane – è unaspecifica della remota provincia di Chumbivilcas del Perù. Piccole comunità ruralialte, molte delle quali non hanno accesso regolare alle forze dell'ordine per risolvere le controversie,i loro conti una volta all'anno in un'arena pubblica, con ie qualsiasi altra mossa venga loro in mente per sfogare la rabbia derivante da un torto subito. In cosa consiste Takanakuy Il fine ultimo di questo incontro è quello di iniziare l'anno nuovo in pace. Per questo ogni lotta – che coinvolga uomini, donne o bambini – inizia e finisce con un abbraccio.